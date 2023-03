V Planici danes prva od treh tekem letalcev

Planica, 31. marca - Smučarske skakalce danes na letalnici bratov Gorišek čaka prva od treh tekem finala 44. sezone svetovnega pokala. Slovenci so blesteli v četrtkovih kvalifikacijah, saj so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc na veselje 12.000 gledalcev pod Poncami končali na prvih treh mestih. Na tekmi bosta nastopila tudi Lovro Kos in Rok Masle.