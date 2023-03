Bolzano, 30. marca - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v četrti polfinalni tekmi alpske lige na gostovanju premagali Ritten s 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). Na četrtem obračunu so zmagali še četrtič in z izidom 4:0 v zmagah napredovali v finale regionalnega tekmovanja.