Reykjavik, 30. marca - Z islandske nogometne zveze so sporočili, da so odpustili selektorja Arnarja Thora Vidarssona. Kot so zapisali, je bila odločitev težka, a nujno potrebna, saj je po njihovem mnenju za reprezentanco obdobje preslabih rezultatov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.