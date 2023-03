Pogrešana je Marjeta Zelenko s Ptuja

Ptuj, 30. marca - Pogrešana je 67-letna Marjeta Zelenko s Ptuja. Je srednje postave, visoka 165 cm in bele polti. Ima dolge oranžne lase, normalna ušesa in nos. Oblečeno je imela zeleno bundo z rjavim ovranzikom, obute pa črne zimske gležnjarje, so sporočili s policijske uprave Maribor.