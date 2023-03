Na robotskem hekatonu študenti Univerze v Ljubljani reševali aktualni problem iz industrije

z informacijo o zmagovalcih hekatona v 1. in 2. odstavku

Ljubljana, 30. marca - Na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko so se danes zaključili 18. Dnevi industrijske robotike, ki so potekali v obliki robotskega hekatona in na katerem se je sedem študentskih ekip pomerilo v reševanju aktualnega problema iz industrije, povezanega z manipulacijo in pakiranjem izdelkov. Zmagala je skupina študentov tretjega letnika.