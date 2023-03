Evropske borze, evro in nafta navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 30. marca - Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so današnje trgovanje končali v zelenem. Na vlagatelje po navedbah analitikov ugodno vplivajo znamenja stabilizacije bančnega sektorja in trga obveznic. Negotovost sicer ostaja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podražila sta se tudi evro in nafta.