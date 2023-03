Ruskega očeta, obsojenega zaradi kritik vojne v Ukrajini, prijeli v Belorusiji

Moskva, 30. marca - Rusa, ki je bil obsojen zaradi domnevnih kritik ruske agresije proti Ukrajini in je v začetku tedna pobegnil iz hišnega pripora, so prijeli v Belorusiji, so danes sporočile oblasti v Minsku. Primer očeta samohranilca je sicer vzbudil pozornost širše javnosti, potem ko je njegova hči narisala protivojno risbo, proti njemu pa so uvedli preiskavo.