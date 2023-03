Na čelu komisije za enake možnosti v znanosti Kristina Žagar Soderžnik

Ljubljana, 30. marca - Na prvi seji se je danes sestala komisija za enake možnosti na področju znanosti, ki bo delovala v mandatnem obdobju od 2023 do 2026. Vodja 14-članske komisije v novem mandatu je Kristina Žagar Soderžnik z Instituta Jožef Stefan, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije.