Za srednjeročno oskrbo Istre z vodo povezovanje regionalnih vodovodov

Ljubljana, 30. marca - Med srednjeročnimi ukrepi za zagotavljanje ustreznih količin pitne vode slovenski Istri, ki jih je danes potrdila vlada, je nadgradnja kraškega vodovoda iz Brestovice in izgradnja novega povezovalnega vodovoda iz vodarne Korotan pri Postojni do Rodika. Za investicije, ki naj bi bile izvedene v treh do štirih letih, je na voljo 92 milijonov evrov.