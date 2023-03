V trčenju vojaških helikopterjev v ZDA več mrtvih

Washington, 30. marca - V ameriški zvezni državi Kentucky sta v sredo zvečer med urjenjem trčila in nato strmoglavila dva ameriška vojaška helikopterja tipa Black Hawk, pri čemer je umrlo devet vojakov, je danes sporočila ameriška vojska. Zakaj je prišlo do trčenja, za zdaj ni znano. Pri ameriški vojski so navedli, da incident preiskujejo.