Ljubljanska borza: Krka zvišala SBI TOP za več kot odstotek

Ljubljana, 30. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 1,22 odstotka, za kar so najbolj zaslužne delnice Krke, ki so se podražile za 2,86 odstotka. Zvišali so se tečaji skoraj vseh delnic v indeksu, na nižji ravni kot v sredo so dan sklenile le delnice NLB in Equinoxa. Sklenjenih je bilo za 950.372 evrov poslov.