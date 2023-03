V Galeriji Škuc skupinska razstava Požiralniki

Ljubljana, 31. marca - V Galeriji Škuc bodo drevi odprli razstavo Požiralniki, ki na ogled postavlja dela Petra Černeta, Ire Konjuhove, Yein Lee, Siggi Sekira in Sonje Vulpes. Razstava raziskuje fiktivne primere z robov razdejanega okolja. S pomočjo fikcije razbira sledi srhljivega in fantastičnega, odstopajočih vizij prihodnosti in ovir, na katere bomo tam naleteli.