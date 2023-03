Slovenka na Hrvaškem prevažala kokain in heroin

Zagreb, 30. marca - Zagrebška policija je v torek med pregledom avtomobila s slovenskimi registrskimi oznakami v kraju Klinča Sela v njem našla po kilogram kokaina in heroina. Avto je vozila 28-letna Slovenka, njen sovoznik pa je bil 39-letni srbski državljan. Dvojico so priprli in proti njima vložili kazensko ovadbo.