Evroposlanci zaskrbljeni nad stanjem vladavine prava v Grčiji, Španiji in Malti

Bruselj, 30. marca - Evropski poslanci so v današnji razpravi o vladavini prava v EU izrazili zaskrbljenost nad stanjem na področju vladavine prava v Grčiji, Španiji in na Malti. Pozdravili so sicer delo Evropske komisije v zvezi z letnim poročilom o vladavini prava v EU, a so po njihovem mnenju potrebne določene izboljšave, so navedli v Evropskem parlamentu.