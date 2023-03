Klinika Golnik podpira zaostritev tobačnega zakona

Golnik, 30. marca - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik podpira zaostritev zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, saj je kajenje eden od dejavnikov tveganja za razvoj pljučnih in žilnih bolezni ter nekaterih rakavih obolenj, kot so rak pljuč, grla in sečnega mehurja.