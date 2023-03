Znani nagrajenci natečaja Živel strip! Živela animacija!

Ljubljana, 30. marca - Zaključil se je natečaj Živel strip! Živela animacija! 2023, za katerega je 329 učencev in 127 dijakov iz Slovenije prispevalo 418 stripovskih del. Glavne nagrade bodo prejeli Neža Štular, Sanjin Adin Rošić in Isak Matts Johannes Kronlund. Podelitev nagrad in odprtje razstave del z natečaja bo 7. aprila v Vodnikovi domačiji Center.