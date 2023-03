Odzivnost v programu Svit lani 63,4-odstotna

Ljubljana, 30. marca - Odzivnost na vabila v državni presejalni program Svit, namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki, je bila lani 63,4-odstotna, kar je enako kot v letu 2021, so sporočili iz Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ). V program so lani povabili 314.803 ljudi, odzvalo se jih je 198.916.