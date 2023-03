Mladi navijači v Planici pozdravili trojno slovensko zmago

Planica, 30. marca - Kvalifikacije za petkovo posamično tekmo finala svetovnega pokala smučarskih skakalcev v Planici so se za približno 12.000 gledalcev razpletle na najlepši način - s trojno slovensko zmago. Slovenci so dobro leteli že na treningih, ko je šlo zares, pa so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc na veselje gledalcev končali na mestih 1, 2 in 3.