Kitajski nepremičninski velikan Country Garden s prvo izgubo v 15 letih

Peking, 30. marca - Težave kitajskega nepremičninskega sektorja, ki so izbruhnile ob upočasnjevanju gospodarske rasti in uvajanju strožje zakonodaje, posledica česar je težji dostop deležnikov na trgu do posojil, se kažejo tudi v poslovanju največjih podjetij v panogi. Nepremičninski velikan Country Garden je tako denimo lani zabeležil svojo prvo izgubo v 15 letih.