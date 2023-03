Padla prva klapa dokumentarca Punk pod komunizmom

Ljubljana, 30. marca - V Ljubljani je v četrtek padla prva klapa celovečernega dokumentarnega filma režiserja in scenarista Andreja Košaka, so sporočili iz produkcijske hiše Blade. Film, ki je slovensko-srbsko-bolgarska koprodukcija, bo osvetlil dogajanje s konca 70. in začetka 80. let minulega stoletja v Sloveniji po znamenitem koncertu Pankrtov na gimnaziji Moste.