V Velenju Odtenki temine slikarke Cvetke Hojnik

Velenje, 30. marca - V Galeriji Velenje bodo drevi odprli pregledno razstavo slikarke Cvetke Hojnik, ki, kot so zapisali v galeriji, v zadnjih letih prihaja do dodatne redukcije likovnih prvin in hkrati do spajanja vseh dosedanjih izkušenj. Te jo vodijo do vse bolj prefinjenih barvnih in oblikovnih rešitev, kar obenem odseva prodorno nadgrajevanje oblikovalske zasnove.