Minoriti odhajajo iz Turnišča, farani razočarani

Turnišče/Murska Sobota, 30. marca - Iz župnije Turnišče in tamkajšnjega minoritskega samostana sv. Antona Padovanskega bodo konec julija odšli še zadnji menihi. Del faranov je nad tem razočaran in za odhod krivi murskosoboško škofijo. Na škofiji odgovarjajo, da so se minoriti za odhod odločili sami in da nanj nimajo vpliva, čemur pritrjuje tudi predstojnik minoritov v Sloveniji.