Laški policisti občanu zasegli več kosov orožja in streliva

Laško, 30. marca - Laški policisti so v torek v sodelovanju z vodnikom službenih psov pri 62-letnemu moškemu z območja Laškega opravili hišno preiskavo stanovanjske hiše s pomožnimi objekti. Občanu so zasegli dve puški starejše izdelave, pet različnih pištol prav tako starejše izdelave in 178 nabojev različnih kalibrov, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.