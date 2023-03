Po raziskavi Sursa iz leta 2022 je zdravstvene storitve koristilo manj gospodinjstev kot leta 2017

Ljubljana, 30. marca - Zdravstvene storitve splošnih zdravnikov in zdravnikov specialistov je v drugi polovici leta 2021 in prvi polovici leta 2022 uporabljalo 12 odstotnih točk manj gospodinjstev kot pet let prej, in sicer 73 odstotkov. Več kot trikrat je imelo stik z zdravnikom 28 odstotkov oseb, kar je 12 odstotnih točk manj kot v letu 2017, so sporočili s Sursa.