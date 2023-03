Slovenske rokometašice brez Omoregie in Mavsar proti Italijankam

Ljubljana, 30. marca - Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je prva resnejša preizkušnja po lanskem evropskem prvenstvu v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji. Med 8. in 12. aprilom jo čakata kvalifikacijski tekmi z Italijo za nastop na svetovnem prvenstvu med 30. novembrom in 17. decembrom na Danskem, Norveškem in Švedskem.