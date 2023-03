Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca ministrstva za naravne vire in prostor

Ljubljana, 30. marca - Novinarska konferenca ministrstva za naravne vire in prostor, na kateri bo minister Uroš Brežan predstavil usklajene aktivnosti in ukrepe za reševanje oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja, ki bodo sprejeti na današnji redni seji vlade, bo danes ob 16. uri na sedežu ministrstva na Dunajski 48, so sporočili z ministrstva.