Komisija za preprečevanje korupcije naj ne bo represiven organ

Ljubljana, 30. marca - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) naj ne bo represiven organ, mora pa ohraniti svojo preventivno vlogo in stremeti k večji učinkovitosti, je bilo slišati na današnjem posvetu o prihodnji vlogi in razvoju komisije. Udeleženci posveta so še poudarili, da komisija ne potrebuje novih pristojnosti in pooblastil.