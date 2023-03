V trčenju vojaških helikopterjev v ZDA verjetne žrtve

Washington, 30. marca - V ameriški zvezni državi Kentucky sta v sredo zvečer med urjenjem trčila in nato strmoglavila dva ameriška vojaška helikopterja tipa Black Hawk, je danes sporočila ameriška vojska. Guverner Kentuckya Andy Beshear je na Twitterju sporočil, da pričakujejo smrtne žrtve in da so na kraju nesreče reševalci in policija.