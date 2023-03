V SEM preko fotografij o delu Orlovih terenskih ekip

Ljubljana, 30. marca - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) so ob praznovanju 100-letnice obstoja pripravili novo razstavo z naslovom Peš, s kolesom, vlakom in tovornjakom. Fotografska razstava pripoveduje zgodbo o delu Orlovih terenskih ekip, ki so po drugi svetovni vojni po Sloveniji zbirale gradivo in podatke o takratni kulturi in načinu življenja.