V Termah Dobrna odprli prenovljeni Hotel Švicarija

Dobrna, 30. marca - V Termah Dobrna so danes odprli prenovljeni Hotel Švicarija, nekdanji Hotel Park. Kot je za STA povedal direktor term Leon Tomašić, je vrednost celotne naložbe okoli dva milijona evrov. To je sicer več od prvotnih načrtov, saj so se lotili tudi obnove fasade hotela in prenove celotne okolice.