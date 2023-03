Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 30. marca - Danes bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo občasno na severovzhodu. Popoldne bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, v vzhodnih krajih do 18 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Sprva bo rahlo deževalo le v zahodnih in ponekod v severnih krajih, popoldne in zvečer pa se bodo padavine krepile in zvečer prehodno zajele vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, na vzhodu do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo v soboto pogostejše.

Vremenska slika: Nad Atlantikom in delom zahodne Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, nad Sredozemljem in jugovzhodno Evropo pa anticiklon. Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo, hladna se od zahoda bliža Alpam. Z vetrovi zahodnih smeri priteka k nam topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno le v krajih severno in vzhodno od nas. V Gorskem Kotarju bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V petek čez dan se bodo padavine v Karnijskih in Julijskih Alpah ter na avstrijskem Koroškem nekoliko okrepile in do večera zajele preostale sosednje pokrajine, le ob severnem Jadranu bodo manj verjetne. Še bo pihal jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev zmerna, v petek pa se bo še nekoliko povečala.