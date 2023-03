Ljubljana, 30. marca - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič bo predstavnike Slovenske akademije znanosti in umetnosti sprejela v petek ob 10. uri (in NE danes, kot so sprva napovedali), fototermin bo na začetku sprejema v sejni sobi 217 v DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ.