Azijske borze neenotno

Tokio, 30. marca - Indeksi na azijskih borzah v današnjem trgovanju niso imeli enotnega predznaka. Vlagatelje so na eni strani opogumila zagotovila oblasti po vsem svetu, da so bile posledice propada ameriških regionalnih bank in prevzema švicarske banke Credit Suisse zamejene. Obenem jih prevevajo skrbi, kako se bodo na dogajanje odzvale centralne banke.