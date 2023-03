Dallas praznih rok v Philadelphii

Philadelphia, 30. marca - Košarkarji Dallasa so v Philadelphii klonili s 108:116. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za teksaško ekipo v 37:10 minute dosegel 24 točk, deset skokov in osem podaj. Dallas je trenutno na enajstem mestu v zahodni konferenci in nima zagotovljenega mesta v končnici, naslednjo tekmo pa bo igral v noči na nedeljo, ko bo gostoval v Miamiju.