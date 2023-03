Nikolina Bortek nova rekorderka med slovenskimi košarkaricami

Ljubljana, 29. marca - Košarkarice Cinkarne Celje so premočno dobile derbi 9. kroga drugega dela državnega prvenstva. Na gostovanju v Kranju so premagale Triglav z 98:52. Zanesljivo so novi dve točki vpisale tudi igralke Akson Ilirije, ki so bile v Mariboru boljše od domače zasedbe VBO z 81:54.