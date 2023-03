Ljubljana, 29. marca - Odbojkarji ACH Volleyja, Calcit Volleyja in Merkur Maribora so se zanesljivo uvrstili v polfinale državnega prvenstva. Vsi trije so prepričljivo s 3:0 dobili povratne tekme v gosteh proti Krki, Fužinar Sij Metalu in Salonit Anhovemu.