V Belgiji zaradi načrtovanja terorističnih napadov zaprli sedem oseb

Bruselj, 29. marca - V Belgiji so danes v okviru preiskave zarote za izvedbo terorističnih napadov zaprli sedem ljudi, je sporočilo zvezno tožilstvo. Sedmerico, pet Belgijcev ter Turka in Bolgara, so obsodili sodelovanja pri dejavnostih teroristične skupine, pet pa so jih obsodili tudi načrtovanja terorističnega napada, poroča francoska tiskovna agencija AFP.