Fifa Indoneziji odvzela SP do 20 let

Zürich, 29. marca - Mednarodna nogometna zveza Fifa je Indoneziji odvzela organizacijo svetovnega prvenstva do 20 let, ki bi moralo biti med 20. majem in 11. junijem. Fifa se je za to potezo odločila, potem ko je indonezijska zveza odpovedala žreb, saj guverner Balija, ki je večinoma hinduistični, ni hotel gostiti izraelske reprezentance.