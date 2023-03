Na odboru DZ izpostavili potrebo po spremembah pri delu upravnih enot in nasprotovanje zmanjšani dostopnosti

Ljubljana, 29. marca - Na nujni seji pristojnega odbora DZ so predlagatelji iz SDS poudarili nasprotovanje reorganizaciji upravnih enot, ki bi pomenila centralizacijo in manjšo dostopnosti. Da temu nasprotujejo in se zavzemajo za večanje dostopnosti, kakovosti in učinkovitosti, so zatrjevali v koaliciji. Tako eni kot drugi so se strinjali, da so spremembe potrebne.