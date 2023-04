Raziskava: S katalizatorskimi kapitalskimi naložbami do cenovno dostopnih najemnin in zadružnih stanovanj

Ljubljana, 2. aprila - V državah srednje in jugovzhodne Evrope trenutno ni dovolj ustreznih finančnih orodij, s katerimi bi se lahko naslavljalo stanovanjsko problematiko in vzpostavilo cenovno dostopna najemna in zadružna stanovanja, v raziskavi ugotavlja konzorcij organizacij. To vrzel bi se lahko zapolnilo s pomočjo katalizatorskih kapitalskih naložb, predlagajo.