ZDA in Južna Koreja od Črne gore zahtevali izročitev pobeglega kripto podjetnika

Podgorica, 29. marca - ZDA in Južna Koreja sta od Črne gore zahtevali izročitev pobeglega kripto podjetnika Doja Kwona, je danes potrdil črnogorski pravosodni minister Marko Kovač. Kwona, ki so ga v četrtek aretirali v Podgorici, je Seul obtožil milijardnih goljufij pri poslovanju s kriptovalutami, v ZDA pa so ga med drugim obtožili goljufij z vrednostnimi papirji.