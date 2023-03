Ljubljanska borza: SBI TOP za pol odstotka navzdol

Ljubljana, 29. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,54 odstotka. Ob podražitvi delnic Cinkarne Celje, Telekoma Slovenija in Save Re so ga navzdol potisnile delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Prve so izgubile poldrugi odstotek vrednosti, druge več kot dva. Sklenjenih je bilo za dober milijon evrov poslov.