V Novem mestu podelili priznanja za prenovo objektov kulturne dediščine

Novo mesto, 29. marca - Partnerji projekta Šola prenove so v Dolenjskem muzeju v Novem mestu danes podelili priznanja za lani izvedene prenove objektov slovenske stavbne kulturne dediščine. Posebno priznanje so podelili prenoviteljem domačije v Bujah, hiše v Svetem Vidu pri Cerknici, Šenkove hiše na Zgornjem Jezerskem in cerkve Marijinega rojstva v Tišini.