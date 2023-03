Ljubljana, 29. marca - Nogometaši Fužinarja in Rogaške so končali 22. krog 2. slovenske lige. Uspešnejša je bila zasedba iz Rogaške Slatine, ki je zmagala z 1:0, zadel je Nermin Haljeta v 58. minuti, in spet zasedla vrh lestvice. Tam ima dve točki prednosti pred Aluminijem.