Med novostmi Arboretuma Volčji Potok razgledni stolp in električni vlak

Radomlje, 29. marca - Arboretum Volčji Potok v spomladansko sezono vstopa z novim razglednim stolpom in električnim vlakom, ki bosta obiskovalcem na voljo od aprila. Od načrtovanih dogodkov so na današnji novinarski konferenci izpostavili spomladansko razstavo tulipanov in avgustovsko evropsko mladinsko floristično tekmovanje.