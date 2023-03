Odbor DZ za kmetijstvo v Krškem za več samooskrbe in namakanja ter manj birokracije

Krško, 29. marca - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na današnji terenski seji v Krškem govorili o tem, kako okrepiti samooskrbo z zelenjavo, sadjem in poljščinami. Zavzeli so se predvsem za okrepitev samooskrbe s hrano, za okrepitev namakanja in širitev namakalnih površin ter za manj birokracije na tem področju.