Policisti opozarjajo na več primerov ponarejenih bankovcev

Ljubljana, 29. marca - Na policiji ugotavljajo, da se je ta mesec povečalo število unovčevanja ponarejenih stoevrskih bankovcev, pojavlja pa se tudi t. i. filmski denar. Največ primerov je bilo zabeleženih na območju Maribora in Celja, v manjšem delu pa so bile odkriti še na območju Ljubljane in v drugih delih Slovenije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.