Policisti zaradi prevoza migrantov kazensko ovadili dva tuja državljana

Obrežje/Čatež ob Savi, 29. marca - Policisti so v torek med nadzorom prometa ujeli državljana Srbije in Bosne, ki sta v svojih avtomobilih prevažala migrante, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Obema so zasegli avtomobil, s kazensko ovadbo pa bosta privedena pred sodnika za prekrške. Postopki z migranti pa še potekajo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.