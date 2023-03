Prihodek od prodaje storitev januarja višji kot mesec prej

Ljubljana, 29. marca - Prihodek od prodaje storitev je bil januarja letos višji na obeh ravneh, in sicer na mesečni za 2,1 odstotka in na letni za 14,4 odstotka. Na mesečni ravni je bila rast prihodka od prodaje največja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, na letni ravni pa v gostinstvu, je danes objavil statistični urad.