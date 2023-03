Wiggins podrobneje o spolni zlorabi

London, 29. marca - Nekdanji zmagovalec kolesarske dirke Tour de France Britanec Bradley Wiggins je bil v mladosti žrtev spolnega nasilja. "To je trajalo kar tri leta. Ne spomnim se kolikokrat. Pogovarjamo se o celem spektru, od malih reči, pa skoraj do posilstva, spolne zlorabe, ali kakorkoli to želite imenovati," je kolesar povedal za podcast Happy Place.